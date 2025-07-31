Более 30 тыс. человек во Владивостоке остались без света Общество сегодня в 04:57

Более 30 тыс. человек во Владивостоке остались без света из-за массового отключения электроэнергии в городе, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Без света остаются более 30 тыс. жителей домов, более десяти социальных объектов Ленинского и Фрунзенского районов города Владивостока. По факту аварийного отключения электроэнергии проводится проверка. Во Владивостоке в нескольких десятках домов произошло отключение электроэнергии. Энергетики устанавливают причины произошедшего.