Более 30 подмосковных студентов изучили китайскую культуру в Шанхае

Более 30 студентов Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) городского округа Коломна вернулись из Шанхая, деловой столицы Китайской Народной Республики. Учащиеся посетили Шанхайский колледж городского строительства, с которым у университета установлены партнерские отношения, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Соглашение о сотрудничестве было подписано прошлой осенью во время визита к нам китайской делегации во главе с директором колледжа». С тех пор мы успешно реализовали несколько совместных онлайн-проектов, включая стажировку по изучению китайского языка. Пришло время личного знакомства», — рассказал помощник ректора по международной деятельности Максим Ершов.

Гостей из России принимала Летняя языковая школа при Шанхайском колледже. Участниками программы стали студенты факультета иностранных языков, педагогического, юридического, социально-психологического факультетов, а также факультета математики, физики, химии и информатики.

На протяжении двух недель студенты ГСГУ активно посещали занятия, знакомились с историческими памятниками и современной архитектурой Шанхая, а также принимали участие в культурных мероприятиях. Эта поездка не только углубила их знания о китайской культуре, но и способствовала укреплению международных связей между образовательными учреждениями.

«Было много всего интересного: каллиграфия, знакомство с поэзией Китая, национальными праздниками, танцами, экскурсии по известным местам и, главное, практика китайского языка. Самое яркое из поездки – посещение древнего города на воде Чжуцзяцзяо, который называют китайской Венецией. Там особая атмосфера и очень красиво», — поделилась Арина Чекаленкина, второкурсница ФИЯ.

В ведомстве добавили, что университет продолжает развивать международное сотрудничество и стремится предоставить своим студентам уникальные возможности для обучения и культурного обмена. А полученный опыт станет важным этапом в их профессиональном и личностном развитии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.