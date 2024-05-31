Более 30 куб метров мусора собрали общественники в Богородском округе

Экологическая акция «Чистая река. Сделай. Это просто» прошла на озере Бисерово в Богородском городском округе. Общественники собрали 32 кубометра мусора на территории лесного массива вдоль озера на площади 1,5 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций региона.

Для очистки берега и дна водной акватории от бытового мусора комиссия по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области объединила волонтеров, общественников, эко-активистов, спасателей и неравнодушных жителей Подмосковья.

Профессиональные аквалангисты и дайверы занимались очисткой дна, волонтеры на сапах собирали мусор с водной глади, а самые юные помощники помогали очищать прибрежную зону и лес.

«Я рада, что всем вместе нам удалось сократить последствия отрицательного влияния деятельности человека в таком уникальном месте — на реликтовом озере Бисерово в нашем Подмосковье», — сказала зампред комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты региона Ульяна Белова.

Она подчеркнула, что была приятно удивлена активностью и энтузиазмом молодежи, а также местных жителей, которые присоединились к экологической акции.

Глава Богородского округа Игорь Сухин рассказал, что водоем является не только реликтовым озером ледникового происхождения, но и любимое место отдыха жителей муниципалитета в летний период. Согласно легенде, Бисерово озеро получило название благодаря Екатерине Великой, которая во время прогулки по берегу, случайно обронила в воду украшение из бисера.

Также в рамках акции состоялась торжественная церемония награждения эко-активистов, которые отметились наиболее яркими проектами в области защиты окружающей среды, реализованными в Московской области.

Экоакция «Чистая река. Сделай. Это просто» была организована Общественной палатой Московской области при поддержке министерства информационных и социальных коммуникаций региона, министерством экологии и природопользования Подмосковья, администрацией и Общественной палатой муниципалитета и др.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы на территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.