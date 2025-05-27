Более 3 тыс детей смогут отдохнуть в пришкольных лагерях в Красногорске летом

Летняя оздоровительная кампания в Красногорске стартует 1 июня. В 28 пришкольных лагерях за каникулы смогут отдохнуть более 3 тысяч детей. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника управления образования администрации городского округа Ольга Кравец.

«Завершается подготовка к летней оздоровительной кампании. На территории округа с 9 июня по 9 июля будет работать 27 пришкольных лагерей. Все они уже прошли приемку и готовы к работе. В каждом лагере разработана программа воспитания и определена профильная смена», — сказала Ольга Кравец.

Она добавила, что всего в пришкольных лагерях смогут отдохнуть 3065 детей. В том числе 325 — в городском лагере «Сказочный», который начнет работу с 14 июля на базе Опалиховской школы.

Кроме того, с 1 июня в лагеря на базе наукоградов в Рузском и Пушкинском городских округах отравятся 15 одаренных детей и 90 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, и из семей участников специальной военной операции.

Также 2 июля стартует традиционная международная смена, в которой примут участие не только юные жители округа, но и делегации из городов-побратимов Красногорска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.