сегодня в 21:17

Более 290 кг ягодной продукции изъяли из оборота ветеринары Подмосковья

Специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области продолжают мониторинг качества ягодной продукции на ярмарках региона. За десять месяцев текущего года отобрали свыше 22 тыс. проб ягод и провели более 31 тыс. исследований. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Комплексный анализ включал органолептические исследования с оценкой внешнего вида, цвета, консистенции и запаха продукции, дозиметрический контроль, радиометрические исследования и нитратометрию. По итогам проверочных мероприятий из оборота изъято 297 кг ягод, не соответствующих установленным нормативам безопасности.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области акцентируют внимание на важность системного контроля. Регулярные лабораторные исследования позволяют обеспечить безопасность ягодной продукции для потребителей. Особый контроль осуществляется за содержанием радионуклидов и нитратов, поскольку ягоды обладают способностью накапливать вредные вещества из почвы. Мониторинг качества позволяет оперативно выявлять и удалять с прилавков небезопасную продукцию, обеспечивая защиту здоровья жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.