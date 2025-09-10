Более 270 кг молочки ненадлежащего качества сняли с реализации в Подмосковье

На регулярной основе в Подмосковье проводится работа по обеспечению безопасности продуктов животного и растительного происхождения, представленных на рынках и ярмарках. Так, с начала года в ходе проверок ветеринарно-санитарные специалисты Минсельхоза Московской области сняли с реализации 271 кг молочной продукции ненадлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что основная цель таких проверок — профилактика и выявление продукции, не соответствующей требованиям ГОСТ. Чтобы своевременно выявлять нарушения, специалисты отбирают пробы и проводят лабораторные исследования. Только после положительного заключения ветеринарно-санитарной экспертизы продукты допускаются к продаже.

За 8 месяцев ветеринарно-санитарные специалисты Минсельхоза Подмосковья отобрали 31,7 тыс. проб молочной продукции и провели почти 164,5 тыс. исследований, проверяя кислотность и органолептические свойства, наличие посторонних частиц и загрязнений, содержание жира и белка, уровень сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО). В ведомстве рекомендуют приобретать продукцию только в официальных местах, где качество и безопасность подтверждены ветеринарно-сопроводительными документами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.