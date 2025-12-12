Более 265 тыс школьников Подмосковья узнали историю городов-героев через фильмы

В Подмосковье более 265 тысяч учащихся и 10 тысяч родителей на протяжении месяца принимали участие в проекте «Культурный код Россия 3.0: Путь Победы». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Цикл «Путь Победы» предоставляет школьникам возможность познакомиться с героическими историями защитников городов-героев и городов воинской славы. Фильмы, представленные в рамках проекта, рассказывают о мужестве и самоотверженности тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины.

Участие в проекте помогает детям усвоить важные уроки духовной силы, морали и ценностей, таких как вера, надежда, любовь, терпение и милосердие. Эти качества стали основой победы над врагом и укрепили дух народа в годы испытаний. Советники по воспитанию и педагоги активно поддерживают школьников, помогая им глубже понять и прочувствовать эти ценности.

Проект «Культурный код Россия 3.0: Путь Победы» реализован организацией «Артмедиаобразование» школы Арины Шараповой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

