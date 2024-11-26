Более 250 рабочих мест создали в Ленинском округе в 2024 году

В 2024 году в секторе потребительских товаров Ленинского городского округа было создано 254 новых рабочих места и открыто 41 новое предприятие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В этом году мы открыли на территории нашего округа 41 новую организацию, из них 13 магазинов розничной торговли, 20 заведений общественного питания с общей вместимостью 732 места и 8 компаний по предоставлению бытовых услуг», — сказала заместитель главы городского округа Виктория Морозова.

Она добавила, что с начала 2024 года в Ленинском округе активно реализуется инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева, направленная на приведение объектов потребительского рынка, расположенных вдоль магистралей, в соответствие с действующими нормативами.

«В этом году в округе таких объектов мы проверили 24, 15 из них соответствуют стандартам, собственники шести объектов добровольно продолжают работы по их усовершенствованию, а по трем объектам поданы иски в суд с целью их сноса», — добавила Морозова.

Также с начала года были демонтированы 25 незаконно установленных торговых ларьков и пресечена работа 50 стихийных торговых точек в различных частях округа. Эффективность в борьбе с несанкционированной торговлей стала возможной благодаря соглашению между администрацией округа и УМВД России по Ленинскому округу, предусматривающему действия по предотвращению незаконной торговли. Совместные рейды проводятся в рамках установленного еженедельного графика. В сотрудничестве с УМВД также осуществляются проверки по пресечению продажи алкоголя в ночное время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.