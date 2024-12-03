Более 2,5 тыс наказов поступило от избирателей Наро-Фоминского округа с 2021 года

Всего по итогам избирательной кампании 2021 года от избирателей Наро-Фоминского городского округа поступило 2 518 наказов. В рамках реализации народной программы и при поддержке партийного проекта «Городская среда» работы по реновации и благоустройству территории начались в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба председателя совета ОМСУ.

Два этапа благоустройства позади. Третий этап работ включает: пешеходные дорожки на сваях, широкие велосипедные дорожки, пирс, красивые лестницы и смотровая площадка. У жителей и гостей Наро-Фоминска появится возможность пешком дойти до перинатального центра и спорткомплекса «Трудовые резервы».

«На данный момент работы идут по графику. Члены рабочей группы регулярно проводят общественный контроль благоустраиваемых территорий. У партии «Единая Россия» много знаковых проектов, благодаря которым Подмосковье меняется. Это проекты, которые реализуются благодаря члену Высшего совета Партии, губернатора региона Андреея Воробьева», — рассказал председатель совета депутатов городского округа, руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Пензов.

Современная городская среда должна быть, прежде всего, безопасной, комфортной. Данная тема нашла свое выражение в народной программе партии ЕР. В нее включено обязательство партии активнее вовлекать жителей в решение вопросов местного значения, используя процедуру электронных публичных слушаний, а также уделять особое внимание благоустройству дворов, парков и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.