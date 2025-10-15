Более 2,5 млн куб м отходов вывезла за сентябрь компания-возчик в Подмосковье

Более 2,5 млн куб. м составил объем вывезенных отходов компанией «ЭкоЛайф» в Подмосковье за сентябрь. Совокупный объем отходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос. В сентябре 2024 года специалисты компании вывезли более 2,2 млн куб. м отходов, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Лидерами по объемам работы в сентябре этого года стали:

Одинцовский округ — 274 459 куб. м;

Красногорск — 194 289 куб. м;

Мытищи — 178 232 куб. м.

Цифры свидетельствуют о динамичном развитии инфраструктуры обращения с отходами в регионе и эффективной организации работы компании-возчика ТКО.

Сегодня Подмосковье продолжает активно развивать инфраструктуру переработки и утилизации отходов, внедряя современные технологии сортировки и вторичного использования материалов. Рост объемов вывозимых отходов отражает рост ответственности и профессионализма компаний, работающих над улучшением экологической обстановки Подмосковья.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.