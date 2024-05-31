сегодня в 11:53

Более 240 жителей Королева посетили выездную администрацию под открытым небом

Очередной прием в формате выездной администрации прошел на свежем воздухе на стадионе в микрорайоне Первомайский Королева. Для жителей организовали комфортную зону ожидания с прохладной водой, чаем и угощениями, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На столах разместили QR-коды, перейдя по которым можно было оставить отзывы, вопросы и предложения по приему.

На вопросы жителей отвечали Глава города Игорь Трифонов, его заместители, депутат Мособлдумы Сергей Керселян, представители управляющих компаний, городских ресурсоснабжающих организаций, МосОблЕИРЦ, полиции, прокуратуры, налоговой инспекции, МФЦ, социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры, спорта, Общественной палаты.

Свои вопросы задали более 240 человек, 18 из них обратились лично к Главе города. В основном жителей волновали темы уборки мусора, содержания МКД, здравоохранения, услуг и тарифов ЖКХ, благоустройства придомовых территорий, строительства, образования, безопасности дорожного движения.

Встречи в подобном формате продолжатся. Чтобы не пропустить приемы, следите за анонсами на официальных ресурсах администрации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.