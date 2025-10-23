Более 24 млн рублей выплатили вместо земельных участков участникам СВО в Ступине

В Московской области участники СВО и члены их семей могут получить единовременную выплату в размере 500 тыс. рублей вместо земельного участка, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В нашем районе с начала года более 90 участников специальной военной операции и членов семей погибших военнослужащих получили выплату на общую сумму более 24 млн. рублей», — сообщила начальник социальной защиты Ирина Носова.

Выплату могут оформить участники СВО, имеющие звание Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги в ходе спецоперации, являющиеся ветеранами боевых действий имеющие на момент завершения службы постоянное место жительства в Московской области. Данная поддержка также распространяется на семьи участников специальной военной операции, которые погибли в результатеранения, травмы, контузии или заболеваний, полученных во время выполнения служебных обязанностей.

В ведомстве пояснили, что для оформления выплаты можно воспользоваться региональным порталом государственных услуг по следующей ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/23085. Для подачи заявления потребуется предоставить ряд документов, включая паспорт, удостоверение ветерана, документы о наградах и подтверждение завершения участия в специальной военной операции.

Консультацию по вопросу оформления выплаты можно получить по телефону 122, добавочный 6, в чате вопросов и ответов в Telegram «Социалка. Ступино» https://t.me/stupino_soc, а также на дистанционном приеме у сотрудников социальной защиты по адресу: г. о. Ступино, пр-т. Победы, д. 51, МФЦ (окно для онлайн консультации).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», – сказал Воробьев.