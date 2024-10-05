Более 2,4 млн анализов качества воды провели в Москве с начала 2024 года

С начала текущего года в Москве провели свыше 2,4 млн анализов качества воды. Ежедневно мегаполис потребляет почти 3 млн кубометров воды, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В настоящее время состояние воды анализируется по 184 физико-химическим и биологическим показателям, контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, проведенные исследования в очередной раз подтвердили, что вода, которая поступает в краны москвичей, соответствует всем требованиям и нормативам.

Заммэра отметил, что в Москве проложено около 13 тыс. километров водопроводных сетей. Система нуждается в постоянном контроле. При необходимости специалисты оперативно проводят корректировку параметров.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что контроль качества воды осуществляется с применением передовых технологий на всем пути следования от источника до конечного потребителя.