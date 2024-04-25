Более 230 фонтанов официально запустят в Подмосковье 27 апреля

232 фонтана будут запущены в Московской области 27 апреля. Фонтаны являются не только украшением парка, сквера или городской площади, но и важным санитарно-гигиеническим сооружением, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Всего на территории нашего региона насчитывается 240 фонтанов. Традиционно в апреле готовим их к открытию сезона. В этом году запуск фонтанов запланирован на 27 апреля. 8 фонтанов на данный момент находятся на реконструкции, но они также начнут функционировать после завершения всех работ», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Подготовка фонтанов к работе началась с их расконсервации — демонтажа сборно-щитовых каркасов, предназначенных для защиты в осенне-зимний период. Затем была проведена очистка чаш фонтанов, проверка состояния инженерных систем, регулировка высоты струй, благоустройство прилегающей территории, обеспечение запаса комплектующих инженерно-технического оборудования фонтанов.

Фонтаны являются не только украшением парка, сквера или городской площади, но и важным санитарно-гигиеническим сооружением, его содержанию в Подмосковье уделяют особое внимание. Работы по содержанию включают в себя проведение текущего ремонта фонтанов, замену и прочистку формообразующих элементов, очистку фильтра-сетки, замену шарового крана, регулировку высоты и наклона струеобразующих элементов, техническое обслуживание насосов, ремонт чаш фонтанов.

40 фонтанов в регионе были установлены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ознакомиться с ними можно на официальном сайте министерства благоустройства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в каждом городе региона проводят работы по благоустройству.

«И Подольск, и Балашиха, и Серпухов. У нас нет города, где бы не велось благоустройство. Где-то мы делаем фонтан, как в Электростали, где-то уже сделали фонтан, как в Пущино, но там приступаем к благоустройству прилегающего лесопарка», — отметил глава региона.