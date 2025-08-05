Более 2,3 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

За минувшую неделю парки Московской области приняли более 2,3 млн посетителей — на 504 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший наплыв гостей зафиксировали 3 августа, когда в зонах отдыха побывало почти 400 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.

В сумме в выходные дни ежедневная посещаемость держалась на уровне 380 тыс. Лидером по количеству посетителей стал обновленный парк «Пехорка» в Балашихе, который привлек 85 тыс. человек. После масштабной модернизации территория превратилась в современный развлекательный комплекс с уникальными объектами инфраструктуры.

Второе место занял парк Толстого в Химках с 54 тыс. гостей, где особой популярностью пользуются экстремальные спортивные площадки.

Стабильно высокий интерес к парковым зонам наблюдается в выходные дни, когда средняя посещаемость держится на уровне 360 тыс. человек в сутки.

В тройку лидеров также вошел парк Мира в Мытищах, принявший 49 тыс. посетителей, которых привлекла знаменитая фонтанная площадь.

В топ-5 самых посещаемых территорий также попали Центральный парк в Пушкинском и Сестрорецкий парк в Клину, предлагающие гостям разнообразные варианты активного и спокойного отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.