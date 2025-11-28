Более 22 тыс раз посетили раздел «Домашние животные» на регпортале Подмосковья

На портале госуслуг Московской области доступен раздел «Домашние животные», где собрана вся важная информация о питомцах — их содержании, здоровье, лечении и поиске в случае пропажи. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

В разделе обеспечен быстрый переход к полезным сервисам: запись на прием к ветеринару; поиск потерявшихся животных; личный кабинет питомца, регистрация питомца.

Кроме того, на странице собрана информация на темы: «Я планирую завести питомца», «Я завел питомца», «Путешествие с питомцем», «Утрата питомца», «Не кот и не пес». Также в разделе можно найти номер единого контактного центра ветеринарной помощи и чат-бот для волонтеров, с помощью которого любой желающий может помочь в поиске потерявшихся домашних животных.

В ведомстве добавили, что раздел «Домашние животные» посетили уже более 22 тыс. раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.