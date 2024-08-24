сегодня в 22:41

Более 200 жителей Курской области обратились за помощью после начала атаки ВСУ

С начала атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область пострадал 201 житель региона, из которых десять — дети, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Отмечается, что в стационарах проходят лечение 77 человек, из них два ребенка.

Жителей приграничных районов перевезли в 94 региональных пункта временного размещения (ПВР). В них разместили 6968 человек, в том числе 1459 детей.

В 25 регионах России развернули еще 123 таких пункта. Там находится 2974 человек, из 1309 — дети.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее ВС РФ под Курском с применением вертолета Ка-52 уничтожили живую силу киевского режима. Бойцы российской армии продолжают сокращать присутствие врага на территории страны.