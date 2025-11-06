Более 200 сотрудников СПбГУП месяц не получают зарплату

Более 200 сотрудников Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) месяц не получают зарплату. Работники утверждают, что многим урезали премии, так как на счет вуза не поступило более 50 млн плановых доходов, сообщают «Осторожно, новости» .

Сотрудники СПбГУП связывают задержки с отстранением ректора Александра Запесоцкого, который возглавлял вуз более 30 лет. В сентябре его отстранили от должности в связи с подозрением в многомиллионной растрате госбюджета.

В настоящее время университет возглавляет экс-руководитель Санкт-Петербургского техникума Евгений Лубашев. Его назначили по иску Генпрокуратуры. Однако сотрудники СПбГУП назвали это действие незаконным.

«Ни действующее законодательство РФ, ни устав университета не предусматривают возможности назначения судом временного руководителя организации», — говорится в обращении работников университета к президенту РФ Владимиру Путину.

Зарплату за октябрь до сих пор не получили 214 сотрудников СПбГУП. В прошлом месяце многие сотрудники получили сокращенные на 50% премии. Преподаватели утверждают, что вуз не предоставил никаких обоснований для такого решения. Задержки в выплате зарплат они связывают с Лубашевым, так как, согласно университетскому уставу, именно ректор несет ответственность за своевременность выплат.

