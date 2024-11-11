Более 200 собак проверили перед турниром по кинологическому спорту в Дмитрове

В Московской области с 7 по 11 ноября проходят международные соревнования по кинологическому спорту. Для участия владельцы собак самых разных пород прибыли в Дмитров из других регионов России и Республики Беларусь со своими питомцами. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Перед турниром животные в обязательном порядке прошли ветеринарный контроль. Специалисты Госветслужбы Подмосковья осмотрели физическое состояние более 200 собак перед преодолением дистанций. Также проверили наличие ветеринарных документов участников и обязательных прививок.

В программу вошли двоеборье, многоборье, прохождение трасс с препятствиями: аджилити-стандарт, джампинг, снукер и гемблерз.

Международные соревнования были организованы Всероссийским спортивно-кинологическим объединением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.