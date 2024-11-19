Более 200 подмосковных школьников присоединились к движению «Орлята России»

Во Дворце культуры городского округа Власиха прошло торжественное посвящение 214 учащихся школы имени А. С. Попова в ряды движения «Орлята России», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Региональный координатор проектов «Навигаторы детства» и «Орлята России» Святослав Громов отметил значимость этого события.

«Церемония посвящения в «Орлята России» для всех ее участников — знаковое событие. В этот праздничный день рядом с Орлятами находятся учителя, родители, старшеклассники-наставники, приглашенные гости, которые разделяют с ними радость начала новой страницы их жизни! Это торжественное мероприятие особенно важно для ребят, поскольку открывает двери в мир дружбы и возможностей, в котором их ждет много нового, познавательного, интересного и полезного», — отметил Громов.

Представители школы имени А. С. Попова отметили, что гимн «Орлят Подмосковья» был создан именно в их учреждении активистами движения, советником по воспитанию Ксенией Зубковой и педагогом Натальей Мироновой.

Проект «Орлята России» был создан в 2021 году по инициативе министерства просвещения РФ. За три года существования его участниками стали более 3 млн школьников и их родителей.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.