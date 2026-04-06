Более 200 почтальонов Подмосковья подали заявки на конкурс

Отборочный этап Всероссийского конкурса «Земский почтальон» стартовал 2 марта 2026 года, и более 200 специалистов из Подмосковья уже направили заявки на участие. Конкурс проходит в три этапа и завершится очным финалом в Москве 26 мая, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

К участию допускаются почтовые работники со стажем не менее одного года. Обязательное условие — работа в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек.

На первом этапе до 9 апреля конкурсанты подают онлайн-заявки на сайте проекта https://земскийпочтальон.рф. С 10 по 24 апреля региональные экспертные комиссии рассмотрят документы и определят финалистов. Очный этап пройдет 26 мая в Москве.

Дополнительно с 4 по 25 мая 2026 года в социальной сети «ВКонтакте» на странице https://vk.com/russianpost состоится общественное голосование в специальной номинации «Народный почтальон». В нем примут участие кандидаты, отобранные региональными комиссиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.