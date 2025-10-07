Более 200 педагогов Подмосковья приняли участие в семинаре по театральному искусству

6 октября Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи (Мособлцентр) при поддержке Министерства образования Московской области провел второй семинар «Теория и практика театрального искусства как основные составляющие школьного театра». Мероприятие прошло на базе Центра эстетического воспитания и стало частью осенней серии семинаров театральной направленности, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Заместитель директора Мособлцентра Светлана Федорова открыла семинар, отметив важность театра в образовательном процессе: «Сегодняшний семинар посвящен одному из величайших видов искусства — театру. Перед нами стоит важная задача: повысить уровень понимания важности театрализации в образовательном процессе дошкольных учреждений».

Приветственные слова участникам семинара произнесли заместитель главы г. о. Жуковский Ольга Алферова и директор Центра эстетического воспитания. художественный руководитель театра ШЭСТ, почетный работник общего образования РФ Елена Жихарева.

Семинар собрал более 200 педагогов и руководителей школьных театров из всех городских округов Московской области. В рамках мероприятия были организованы практические занятия и мастер-классы, направленные на интеграцию творчества в образовательный процесс. Мастер-классы провели опытные профессионалы, включая актера кино и Малого Академического театра России, руководителя курса Останкинского колледжа современного управления, кино и телевидения, магистра театральных искусств Петра Жихарева, обладателей Гран-При и Лауреатов многих фестивалей и конкурсов различного уровня Оксану Халилову и Марию Лихачеву, обладателя полного комплекта медалей Всероссийских дельфийских игр в номинации «Театр» Марию Мелякову.

Группа компаний «Динамика» представила мобильный сценический комплекс «Умный театр». В рамках семинара прошла презентация этой запатентованной разработки при поддержке компании «Медиадельарте».

Завершением мероприятия стал спектакль по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена «Дикий» В. Синакевича. Актеры спектакля — участники образцового детского коллектива Московской области — театр ШЭСТ-ОС. Режиссер-постановщик — художественный руководитель театра ШЭСТ Елена Жихарева. После просмотра спектакля состоялся «Театральный ринг», где участники смогли обсудить увиденное с режиссером.

В заключение семинара были подведены итоги и обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в области повышения качества художественного воспитания школьников. Организаторы выразили благодарность участникам и подчеркнули значимость непрерывного профессионального роста педагогических кадров.

Следующий семинар театральной направленности состоится в ноябре 2025 года в Музейно-выставочном центре городского округа Реутов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.