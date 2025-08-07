Более 200 м труб горячего водоснабжения заменили в МКД Королева в преддверии зимы

Подготовка к новому отопительному сезону началась в Королеве сразу после окончания предыдущего. В весенние и летние месяцы у коммунальщиков Королева значительный объем работ: к холодам нужно подготовить 73 объекта теплоснабжения и 49 объектов водоснабжения, а также 1 274 многоквартирных дома и 148 объектов социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В одном из домов на улице Сакко и Ванцетти в этом году провели масштабную замену коммуникаций, которые обеспечивают жителей горячей водой. Коммунальные службы заменили более 200 м трубопроводов диаметром 50, 25 и 32 мм, а также заменили свыше 60 единиц запорной арматуры и установили новые балансировочные краны для стабильного давления воды в системе.

Теперь для более 100 квартир пятиэтажного дома в предстоящую зиму будет обеспечена надежная и качественная подача горячего водоснабжения.

В рамках подготовки к зиме во всех домах и социальных учреждениях Королёва специалисты проводят ремонт и замену трубопроводов отопления, водоснабжения и канализации, промывку и опрессовку инженерных коммуникаций, восстановление теплового контура зданий, электромонтажные работы и многое другое.

На объектах водоснабжения и водоотведения проводится ремонт, чистка, дезинфекция и промывка резервуаров чистой воды, капитальный ремонт и замена ветхих сетей. На объектах теплоснабжения устраняют нарушения тепловых и гидравлических режимов работы, проводят испытания на плотность, прочность, максимальные тепловые нагрузки, а также очистку и промывку оборудования. Полностью подготовка к отопительному сезону завершится к 15 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.