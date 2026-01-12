Более 20 тысяч человек посетили катки в Дубне в новогодние каникулы

Более 20 тысяч жителей и гостей Дубны посетили два городских катка в новогодние каникулы. Горожан привлекли качественный искусственный лед, бесплатный вход, прокат коньков и праздничная атмосфера, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В период новогодних праздников два катка в Дубне приняли свыше 20 тысяч посетителей. Для гостей были организованы теплые раздевалки, бесплатный вход и прокат коньков, а также праздничные мероприятия.

Особой популярностью пользовался проект «Хрустальный лед» команды губернатора Московской области, который собрал более 3500 зрителей. В областном фестивале по фигурному катанию приняли участие любители из Дубны и окрестностей. На льду также прошел спектакль «Зимние сказки Подмосковья».

В помещении проката работала Резиденция Деда Мороза, где для детей проводились анимационные программы и мастер-классы по изготовлению поделок, открыток, венков, а также росписи печенья и пряников.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что жители активно провели праздники на лыжах и коньках, а подготовленные катки и лыжные трассы способствовали популяризации спорта.

Катки работают с 10:00 до 22:00. Для получения коньков в залог принимают водительское удостоверение, свидетельство о рождении, военный билет или 2 тысячи рублей. Вход осуществляется по QR-коду, который можно получить через приложение «Мое Подмосковье» или в кассе катка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.