Более 20 тыс заявлений на карту «Стрелка» подали жители Подмосковья с января 2026 г

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали свыше 20 тысяч заявлений на обслуживание транспортных карт «Стрелка» через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С января 2026 года на портале госуслуг Московской области зарегистрировано более 20 тысяч заявлений на получение и обслуживание транспортных карт «Стрелка». Оформить льготную карту могут учащиеся и военные пенсионеры. Для учащихся карта предоставляет скидку 50% на первые 35 поездок и 99% — с 36-й поездки. Военные пенсионеры оплачивают проезд со скидкой 50%.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Выдача карт и проверка документов проходят в МФЦ, выбранном при оформлении заявки. Решение по услуге и перечень необходимых документов поступают в личный кабинет заявителя.

В рамках услуги можно подтвердить право на льготу, получить или обменять льготную карту, восстановить защитный код, вернуть карту для возврата залоговой стоимости, а также активировать или деактивировать льготу на проезд по банковской карте «МИР».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.