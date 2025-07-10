Более 20 тыс подростков нашли работу на период каникул в Подмосковье

Трудоустройство в период каникул — это первый самостоятельный заработок, хороший способ приобрести трудовой опыт, научиться работать в коллективе и получить профессиональные навыки. В Московской области ребята могут выбрать два варианта трудоустройства — трудовые отряды в образовательных учреждениях или вакансии в организациях региона с помощью кадрового центра Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Возможностью провести каникулы с пользой с начала года воспользовались более 20 тыс. подмосковных ребят. Они выбирают для себя совершенно разнообразные направления деятельности — это работа с молодежью, вожатый в лагере, официант, помощник бухгалтера или системного администратора», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Так, молодые люди от 14 до 18 лет могут обратиться в кадровый центр Подмосковья для подбора вакансии. Они также могут получить в дополнение к заработной плате выплату от государства — 2 646 рублей.

В настоящее время на Единой цифровой платформе «Работа в России» опубликовано более 7,5 тыс. предложений для несовершеннолетних работников в регионе. О том, как можно ознакомиться с перечнем вакансий и подать заявление на выплату можно узнать из видео-инструкции по ссылке.

В регионе на базе образовательных учреждений организованы трудовые отряды для школьников с оплатой труда. Здесь ребята осваивают профессии архивариуса, оператора по цифровизации документов, помощника библиотекаря и озеленителя. Чтобы попасть в трудовой отряд, нужно обращаться к классному руководителю.

Ребенок может устроиться на работу с 14 лет. Трудовая занятость осуществляется строго по нормам законодательства. Подростки 14 лет могут работать не более 4 часов в день и 24 часов в неделю, 15-летние — до 5 часов в день, а школьники 16–17 лет — до 7 часов в день и 35 часов в неделю. При этом работодатель должен выполняться ряд условий: нельзя привлекать подростков к работе во вредных и опасных условиях, под землей, а также на работах, которые могут причинить вред здоровью и нравственному развитию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.