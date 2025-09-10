Более 20 тыс человек покатались на губернаторских каруселях Подмосковья

За первые десять дней осени на восьми аттракционах проекта «Сказка» в Подмосковье прокатились свыше 20,74 тыс. человек. Наибольшей популярностью пользовалась карусель в Ногинске, которую посетили 5 тыс. гостей, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Второе и третье места по посещаемости заняли парки в Чехове и Сергиевом Посаде с показателями 3,5 тыс. человек соответственно. В летний период при благоприятных погодных условиях каждый аттракцион в среднем принимает около 3,5 тыс. посетителей еженедельно.

Все карусели работают бесплатно с 11:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника и вторника. Исключение составляет Домодедово, где аттракционы доступны без выходных. Особую ценность проекту придает уникальный дизайн от художника Дениса Симачева и использование специальных материалов, устойчивых к любым погодным условиям.

В ведомстве отметили, что проект «Сказка» стал важной частью программы по развитию общественных пространств в Подмосковье, сочетая качественный досуг для детей и эстетически привлекательное оформление парковых зон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.