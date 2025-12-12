Более 20 студентов подмосковного колледжа получили трудоустройство в электросети

В профессиональном колледже «Московия» завершился студенческий конкурс профмастерства в области электроэнергетики. Он проходил с 10 по 11 декабря в филиале ссуза в Домодедово. По итогам соревнований 24 студента, показавшие наиболее высокий уровень подготовки, получили предложение о дуальном обучении и дальнейшем трудоустройстве в компанию «Россети Московский регион». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В профессиональном колледже «Московия» завершился студенческий конкурс профмастерства в области электроэнергетики. Он проходил с 10 по 11 декабря в филиале ссуза в Домодедово. По итогам соревнований 24 студента, показавшие наиболее высокий уровень подготовки, получили предложение о дуальном обучении и дальнейшем трудоустройстве в компанию «Россети Московский регион».

Всего в конкурсе приняли участие 15 команд по 3 человека в каждой. Соревновались студенты по пяти направлениям, в числе которых определение трассы прохождения кабельной линии, эксплуатация воздушных линий, оказание первой помощи пострадавшему и другие.

«Участие в конкурсе позволяет ребятам не только прокачать свои профессиональные навыки, необходимые для успешной работы в энергетической отрасли, но и установить контакт с работодателями. В этом уникальность нашего чемпионата — лучшие студенты получают возможность карьерного старта еще во время учебы в колледже. В программе обучения большую часть занимают практические занятия, поэтому ребята полностью готовы приступить к полноценной работе на реальном производстве», — отметил директор профессионального колледжа «Московия» Андрей Гречанников.

Проверка знаний по эксплуатации воздушных линий прошла в формате игры. Участники должны были узнать, как электроэнергия проходит путь от электростанции до потребителей, а также создать надежную и эффективную электрическую сеть, которая будет бесперебойно снабжать город электроэнергией.

На этапе определения трассы прохождения кабельных линий студентам было необходимо провести обход и осмотр трасс линий электропередачи, проложенных на открытых и закрытых территориях. Сначала команды ориентировались на местности и определяли свое местоположение. Затем, используя исполнительную съемку на объекте, определяли местоположение кабельной линии, ее углы поворота, начало и конец трубных блоков, места пересечения с коммуникациями.

«Проведенный конкурс — важная часть последовательного взаимодействия „Россети Московский регион“ с учебными заведениями. Количество наших образовательных партнеров в регионе за последнее время выросло с 8 до 40. Мы видим, насколько востребованы квалифицированные молодые специалисты в энергетике, поэтому будем продолжать эту работу. Новый соревновательный формат стал для нас интересным опытом. Он не только позволил ребятам проявить себя в конкурентной среде, но и открыл для них прямую перспективу трудоустройства. Победители получают возможность перейти на дуальное обучение. Это значит, что они, еще будучи студентами выпускных курсов, смогут и работать, и учиться, и, что немаловажно для молодых людей, сразу начать зарабатывать», — отметил заместитель генерального директора — руководитель Аппарата «Россети Московский регион» Виталий Жуков.

Всего у системы среднего профессионального образования в Подмосковье более двух тысяч партнеров. Это крупные промышленные предприятия, девелоперы, научно-исследовательские институты, рестораны и агрохолдинги. За последние пять лет рост их числа составил 50%. Индустриальные партнеры помогают выстраивать программы обучения и участвуют в обновлении инфраструктуры. Благодаря сотрудничеству с предприятиями у студентов появляется возможность получить рабочее место и начать зарабатывать уже во время обучения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.