Более 20 прудов Москвы за 2024 год подверглись очистке воды из-за ее качества

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Власти Москвы провели реабилитацию более 20 прудов за 2024 год

Москва большое внимание уделяет питьевой воде и водоемам, так как от этого напрямую зависит благополучие и здоровье населения. Мэр столицы Сергей Собянин в личном Telegram-канале рассказал, что за 2024 год специалисты провели реабилитацию более 20 прудов из-за качества их воды.

«Качество поверхностных вод отслеживает Мосэкомониторинг. Наблюдения организованы в 66 контрольных створах, расположенных на 24 водных объектах. Лабораторный анализ проводится по 40 показателям. <…> При необходимости проводим реабилитацию водоемов. Например, в этом году — больше 20 прудов», — рассказал Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что «Мосводоканал» внимательно следит за чистотой воды в городе. Ежегодно специалисты проводят более 3 млн исследований, качество воды проверяют по 184 показателям, и если что-то отклоняется от нормы — применяются меры.

Вся талая вода, а также содержимое ливневых стоков проходит несколько ступеней механической очистки. Данный процесс полностью автоматизирован, очисткой воды занимаются специальные станции.

Ранее власти Москвы сообщили, что на юге столицы появились четыре новые зоны отдыха. Специалисты благоустроили территории, в том числе на берегу водоемов.