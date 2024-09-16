Более 20 км дорог прочистили и обустроили на территории Дмитровского лесничества

Работы по эксплуатации лесных дорог входят в комплекс мер противопожарного обустройства лесов и предназначены для предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров и обеспечения проезда специализированной лесопожарной техники в течение пожароопасного сезона. В ходе работ по обустройству лесных дорог осуществлена планировка и выравнивание проезжей части дороги. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

«Работы по эксплуатации лесных дорог будут завершены в октябре. На сегодняшний день нам осталось благоустроить дороги в Орудьевском, Раменском и Рогачевском участковых лесничествах», — отметил директор Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» — лесничий Андрей Купцов.

В Деденевском и Протасовском участковых лесничествам работы по эксплуатации лесных дорог завершены. На сегодняшний день прочищены 21,2 км лесных дорог из 35 запланированных.

Работы были начаты в Орудьевском и Раменском участковых лесничествах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.