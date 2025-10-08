Более 20 картин известных художников подарили мытищинской школе

Известный мытищинский искусствовед и благотворитель Лев Миловидов передал педагогическому коллективу и учащимся образовательного учреждения № 24 картины из своей личной коллекции «Малая Третьяковка». Экспозиция, приуроченная ко Дню учителя, также стала данью памяти педагогу Лидии Григорьевне Молчановой — двоюродной сестре дарителя и учителю школы № 24, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Лев Миловидов выразил глубокую признательность своей родственнице, которая не только сыграла решающую роль в его становлении, но и проявила себя как выдающийся педагог.

«Лидия Григорьевна, не дожившая всего год до своего 90-летия, внесла неоценимый вклад в воспитание нескольких поколений учеников, приобщив их к миру литературы и искусства. Она выросла в простой крестьянской семье с двумя сестрами недалеко от Переславля-Залесского, все они посвятили себя педагогике. Их общий учительский стаж превысил 150 лет», — отметил он.

По словам заместителя директора по воспитательной работе Алины Шмелевой, эта галерея — ценнейший подарок для нашего учебного заведения. Ученики уже сейчас проявляют живой интерес к произведениям искусства, что, несомненно, положительно скажется на их развитии.

В дар школе дополнительно передали уникальные художественные альбомы, позволяющие глубже погрузиться в мир искусства и творчество представленных в экспозиции мастеров.

На мероприятии также состоялось награждение педагогов Почетными грамотами и Благодарностями Министерства просвещения РФ, Министерства образования Московской области, главы городского округа Мытищи, управления образования г. о. Мытищи.

