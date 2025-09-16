Более 20 бойцов СВО прошли реабилитацию в Мытищах

В центре восстановительной медицины в Мытищах более двух лет специалисты оказывают помощь участникам и ветеранам СВО. Свыше 20 военнослужащих за последнее время прошли реабилитацию в центре. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для каждого пациента подбирается индивидуальная программа. Центр восстановительной медицины ведет медицинскую и оздоровительную деятельность, специализируется на лечении, диагностике, профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы и сопутствующих недугов.

Специалисты центра используют для достижения результатов синергию методов естественной терапии, таких как кинезитерапия, физиотерапия, механотерапия, массаж, термотерапия и подиатрия. Все эти методы объединены понятием физическая реабилитация.

Для получения реабилитации участники спецоперации могут обратиться в мытищинское отделение Ассоциации ветеранов СВО по номеру: 8 (901) 744-93-92.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.