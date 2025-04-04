Более 2 тыс животных найдут новый дом благодаря социальному проекту на Авито

Порядка 2 170 человек после прохождения специального теста на сайте Авито обратились в приюты бездомных животных и готовятся забрать четвероногих друзей домой, передает пресс-служба Авито.

34 тыс. россиян узнали, как взять животное из приюта благодаря социальному проекту Авито и кинокомпании «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»), приуроченному к запуску фильма «Пальма 2» о дружбе собаки и медвежонка.

За первые две недели с момента запуска специального раздела на Авито более 15 тыс. пользователей прошли тест, который помог им оценить готовность к такому важному шагу. Из них 2170 человек уже общаются с представителями приютов и готовятся стать заботливыми хозяевами.

На странице проекта представлена инструкция, разработанная в сотрудничестве с фондом «Ника», в которой подробно описано, как подготовиться к пристройству кошки или собаки, к чему надо быть готовым и почему так важно, чтобы данное решение было взвешенным и осознанным. Также пользователи могут пройти интерактивный тест «Готовы ли вы взять животное из приюта?».

В зависимости от результатов участникам предлагается подборка объявлений на Авито с животными, ищущими дом, или возможность поддержать благотворительные фонды, такие как «Ника, „Рэй“, „Верность“, „Фонд защиты городских животных“.

Страница проекта останется на Авито на постоянной основе.