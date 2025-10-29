Более 2 тыс жителей Орехово-Зуева присоединились к «Волонтерам Подмосковья» за 5 лет

В Орехово-Зуевском городском округе более 2 тыс. человек стали частью движения «Волонтеры Подмосковья» за пять лет его существования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Движение зародилось в 2020 году в непростое время борьбы с коронавирусной инфекцией. Тогда же в Орехово-Зуеве был открыт местный штаб организации. Во время пандемии орехово-зуевские волонтеры откликнулись на более 1700 заявок. Добровольцы также активно помогали медицинским учреждениям в организации вакцинации населения.

В 2022 году штаб в Орехово-Зуевском городском округе получил статус ресурсного центра поддержки добровольчества и некоммерческих организаций в Московской области.

С того же года волонтеры округа подключились к помощи жителям новых территорий, в том числе беженцам. Регулярной стала акция «Доброе дело». Летом 2022 года организовали мастерскую по плетению маскировочных сетей, которые впоследствии доставляют бойцам на передовую.

Орехово-зуевские добровольцы помогают в проведении крупных культурных, спортивных и общественных мероприятий, сотрудничают с социальными учреждениями и организациями — Обществом инвалидов, Советом ветеранов, фондом «Защитники Отечества».

Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей. В частности, добровольцы помогают в сборе, сортировке и отправке гуманитарных грузов.

Отдельное направление работы — инклюзивные проекты. Волонтеры регулярно проводят тренировки и соревнования для спортсменов с инвалидностью, в том числе всероссийского, межрегионального и областного уровней. Традиционным мероприятием стал инклюзивный забег «Клязьма Run», в котором участвуют дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья.

Вступить в «Волонтеры Подмосковья» Орехово-Зуевского городского округа можно, придя в ресурсный центр по адресу: г. Орехово-Зуево, Набережная 10Б, каб. 28 или написав в группу: https://vk.com/volmo_oz.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил региональных волонтеров с Днем добровольца Подмосковья, а также поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды.

29 октября традиционно отмечают региональный День добровольца. Движение «Волонтеры Подмосковья» начало работать в 2020 году, этот год для него юбилейный.

В регионе объединено свыше 130 добровольческих, общественных и молодежных организаций. Сегодня в нем более 60 тыс. активистов — только в 2025 году ряды пополнили 9 тыс. добровольцев. В основном это молодые люди (от 14 до 35 лет), которые по зову сердца помогают ветеранам, инвалидам, пожилым и нуждающимся, заботятся о семьях героев, собирают и отправляют гумпомощь, сопровождают крупные мероприятия, участвуют в экоакциях и т. д. В каждом муниципалитете области открыт штаб активистов.