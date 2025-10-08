сегодня в 22:39

Более 2 тыс чиновников лишатся работы в Узбекистане из-за ИИ

Около двух тыс. чиновников собираются уволить в Узбекистане к 1 ноября 2025 года. Это произойдет из-за того, что искусственный интеллект был внедрен в работу государственных органов власти, сообщает « Бриф24 » со ссылкой на указ президента республики Шавката Мирзиеева.

Там говорится, что в системе исполнительной власти уволят 2 141 чиновника. Больше всего сокращений (498) будут в Налоговом комитете.

Из министерства водного хозяйства Узбекистана уволят 224 человек. В Минсельхозе сократят 200 сотрудников, в Минюсте 197.

Еще в Узбекистане собираются уволить 176 работников в Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. В Министерстве занятости и сокращения бедности работы лишатся 163 человека.

Министерству занятости и Федерации профсоюзов Узбекистана дали задачу помочь уволенным найти работу.

