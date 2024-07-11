Более 2 тыс человек посетили колесо обозрения в Химках с начала лета

Колесо обозрения в городском округе Химки с начала года посетили свыше 2 тыс. человек. Его установили в парке Толстого в прошлом году в рамках программы по благоустройству зоны отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.

Аттракцион пользуется популярностью в любое время года — кабины оборудованы системой охлаждения и нагрева воздуха.

«Колесо обозрения, несомненно, является сердцем парка Толстого. С момента открытия его ежедневно посещают десятки гостей парка. И это неспроста — находясь в кабинке, у посетителей появляется возможность посмотреть на химкинские красоты с высоты в 50 м», — отметила лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Колесо обозрения в парке Толстого считается одним из самых больших в Московской области. Один оборот колеса длится 16 минут. Одновременно аттракцион вмещает 144 человека в 24 кабинках и работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова напомнила, что при поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина в Химках непрерывно ведут работы по модернизации мест отдыха для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.