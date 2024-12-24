Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:21

Более 2 тыс аварийных и сухостойных деревьев спилили в Подмосковье в 2024 году

В течение года коммунальные службы Московской области работали над задачами по опиловке аварийных и сухостойных деревьев, угрожающих безопасности на проездах, парковках и пешеходных зонах. Так, за 2024 год в регионе спилили более 2 тыс. опасных деревьев. Особое внимание уделялось растительности, наклон которой превышал 45 градусов, а также сухостоям и ветвям, мешающим движению. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В лидерах по количеству проведенных работ: Королев — 147, Дубна — 108 и Дмитровский — 93.

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области следили за выполнением работ, чтобы они были завершены в полном объеме.

Состояние зеленых насаждений — ключевая роль во внешнем облике территорий: ухоженные кустарники и деревья не только формируют привлекательный ландшафт, но также радуют жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.