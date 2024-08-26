Более 2 млн человек побывали в парках Подмосковья за минувшую неделю

С 19 по 25 августа парки Подмосковья посетило более 2 млн человек, что на 225 тыс. больше аналогичного периода за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в субботу. Более 381 тыс. человек побывало в парках 24 августа. За все выходные дни посещаемость составила более 741 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 266 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

Балашиха, Пехорка — 90 тыс. человек;

Химки, Толстого — 54 тыс. человек;

Пушкинский, Центральный парк — 48 тыс. человек;

Мытищи, Мира — 44 тыс. человек;

Одинцово, парк им. Л. Лазутиной — 37,3 тыс. человек.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 19 по 25 августа составила более 24,26 тыс. человек, а пляжи посетило 25 тыс. человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.