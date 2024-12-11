Более 180 лыжных трасс будут работать зимой в Подмосковье

«На территории Подмосковья мы запускаем 184 лыжные трассы общей протяженностью свыше 900 км. Из них 60 трасс будут расположены в парках региона и оборудованы пунктами проката, теплыми раздевалками, точками питания, освещением и скамейками для отдыха, что сделает катание на лыжах комфортным и доступным для всех жителей и гостей области. На сегодняшний день в Подмосковье уже открыта 21 лыжная трасса, и мы продолжаем развивать инфраструктуру для любителей зимних видов спорта. Мы также планируем проводить различные спортивные мероприятия, включая любительские и профессиональные соревнования, в которых смогут участвовать как опытные спортсмены, так и новички», — рассказал зампредседателя правительства — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Первой в текущем зимнем сезоне посетителей приняла областная СШОР «Истина» в округе Истра, где 30 ноября состоялись первые соревнования на малом круге 900 м. Сейчас здесь доступны для катания дистанции до 7 км, а общая протяженность трасс в зимний сезон составит 18 км.

Также для всех любителей лыж готовы трассы на стадионе лицея в Дедовске г. о. Истра, в лесопарковой зоне за физкультурно-оздоровительным комплексом «Молодежный» в Молодежном, на стадионе имени Анфисы Резцовой в Химках, в Одинцовском парке культуры и отдыха имени Ларисы Лазутиной, в спортивном парке «Атлант» в Орехово-Зуевском округе, в лесопарковой зоне «Волкуша» в Лыткарине, на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске, в лесопарковой зоне в поселке Дубровицы городского округа Подольска, в лесопарковой зоне парк-отеля «Русские сезоны» в Пересвете Сергиево-Посадского округа. Две лыжни доступны в Павлово-Посадском г. о.: на стадионе «Большедворский» и на территории вокруг ледовой арены имени Натальи Петрусевой, еще две лыжни в Клину: на стадионе «Труд» в городе Высоковск и в лесопарке «Талицкий лес». Также три маршрута доступны в Дмитровском г. о.: в лесополосе в д. Габо, на территории центра зимних видов спорта и на территории стадиона Икшинской школы в п. Икша. Еще четыре лыжных маршрута принимают любителей спорта в г. о. Дубна: на набережной Менделеева в парке семейного отдыха, в лесополосе в районе улиц Макаренко и Володарского, в лесопарковой зоне в районе дамбы Иваньковского водохранилища и на лыжном стадионе «Юде-Кон».

«Традиционно на лыжных маршрутах Московской области будут проходить массовые мероприятия. Уже в ближайшие выходные в Лыткарино в лесопарке «Волкуша» состоится открытая тренировка с победителем этапов Кубка мира, чемпионом мира среди юниоров, чемпионом России Михаилом Девятьяровым. В парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцово 22 декабря пройдет семейный лыжный фестиваль Александра Панжинского, 31 декабря — юбилейная новогодняя Манжосовская лыжная гонка. Каждый выходной в парках будут проходить различные спортивные соревнования, семейные эстафеты и тренировки. И, конечно, все лыжные трассы региона будут доступны для семейных прогулок и активного отдыха», — рассказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Самой большой по протяженности является туристическая трасса ВЕЛО1 на территории Дмитровского округа — здесь готовится 38 км. Народная ГАБОвская лыжня, также расположенная в Дмитрове, дает возможность выбрать разные дистанции в зависимости от уровня подготовки, самая большая из которых достигает 35 км. Общая протяженность лыжни в Одинцовском парке культуры и отдыха имени Ларисы Лазутиной составляет 35,7 км, в Мытищинском лесопарке — более 21 км.

Полный список лыжных трасс Московской области сезона 2024\2025 можно найти по ссылке.

А лыжные маршруты, расположенные рядом с вашим домом, можно найти на портале «Спорт Подмосковья» в сезонном разделе «Маршруты».

Спортивно-массовые мероприятия зимнего сезона в Московской области проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.



«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.