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Более 1,8 тыс тонн ягод собрали в Подмосковье за сезон

В Подмосковье действуют более 20 сельскохозяйственных организаций плодово-ягодных насаждений. В регионе выращивают землянику садовую, малину, голубику, вишню, красную и черную смородину, крыжовник, алычу и тд. В этом сезоне аграрии собрали свыше 1,8 тыс. тонн плодовых и ягодных культур с площади свыше 269 гектаров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что валовый сбор ягод превысил 1 116 тонн, из которых более 500 тонн — земляника садовая, всего убрано 172 гектара. Урожай семечковых культур, включая яблони и груши, составил порядка 613 тонн с площади 77 гектаров. Также в регионе собрано 8,6 тонн косточковых культур с площади 20 гектаров. Всего на зимнее хранение заложена 251 тонна плодовых культур.

Среди муниципалитетов, в Коломне собрали 469 тонн плодовых и ягодных культур. В округе действуют несколько сельскохозяйственных предприятий, включая ООО «Коломенская ягода», ФГУП АПК «Непецино», ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства».

В Луховицах валовый сбор ягодных культур превысил 165 тонн, среди основных предприятий в округе — ООО «Русская ягода» и ООО «Луховицкие овощи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать сельхозпроизводителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.