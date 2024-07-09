Более 1,8 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю

С 1 по 7 июля парки Подмосковья посетили более 1,8 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в субботу. Более 320 человек побывало в парках 6 июля. За все выходные дни посещаемость составила более 635 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

1. Балашиха, Пехорка — 82 тыс.человек;

2. Химки, Толстого — 60 тыс.человек;

3. Пушкинский, Центральный парк — 46 тыс.человек;

4. Клин, Сестрорецкий — 45 тыс.человек;

5. Мытищи, Мира– 41 тыс.человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.