Более 170 тыс учащихся и педагогов Подмосковья отметили День Героев Отечества

В Московской области прошли мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, в которых приняли участие более 170 тыс. человек: педагоги, школьники, студенты и их родители. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Советники директоров по воспитанию и педагоги совместно с учащимися школ и учреждений СПО приняли участие в акции «Поздравь героя» и интеллектуальной игре «Герои моего Отечества», которые позволили глубже погрузиться в истории подвигов наших соотечественников.

Также ребята провели уроки мужества, собирали гуманитарную помощь участникам СВО, написали письма и организовали встречи с ветеранами и участниками боевых действий в рамках патриотического часа «Герои Отечества».

В пресс-службе ведомства добавили, что в учебных заведениях прошли внеурочные занятия «Разговоры о важном», посвященные Дню Героев Отечества. В ходе урока учащиеся узнали о традициях памятной даты и вместе с педагогами вспомнили о подвигах людей, защищавших Родину в трудные времена, а также внесших значительный вклад в развитие и процветание нашего государства.

К разговору в формате видеоинтервью присоединился Герой России Владислав Головин — участник одного из боев при освобождении Мариуполя, известный под позывным «Струна».

День Героев Отечества — это памятная дата, которая напоминает о важности сохранения памяти о подвигах предков и воспитания молодого поколения на их примере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.