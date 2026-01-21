Более 160 школьников приняли участие в олимпиаде по истории в Сергиевом Посаде

В гимназии №5 Сергиево-Посадского округа завершился региональный этап Всероссийской олимпиады по истории для учащихся 7–11 классов. В мероприятии приняли участие более 160 школьников из Сергиево-Посадского и Пушкинского округов.

Участники продемонстрировали знания и творческий подход при написании эссе и выполнении творческих заданий. Финальный тур олимпиады — тестирование — прошел 21 января и длился три часа. Соревнования проходили одновременно на двух этажах гимназии.

Директор гимназии №5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева Ирина Рамазанова отметила, что учебное заведение уже много лет является региональной площадкой для проведения областного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, экономике и лингвистике.

Для многих участников олимпиада стала первым шагом к дальнейшим успехам в изучении истории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.