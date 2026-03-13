Более 1,6 млн тонн вторсырья собрали в Москве в 2025 году

По итогам прошлого года, в Москве собрали свыше 1,6 млн тонн вторсырья. С каждым годом к программе раздельного сбора мусора присоединяется все больше горожан, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В городе уже седьмой год работает программа раздельного сбора мусора, достигнутые показатели подтверждают ее эффективность и востребованность у москвичей», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр добавил, что в 2025 году на переработку отправили более 1,6 млн тонн вторсырья, причем объемы не опускаются ниже этой отметки уже 3 года. За первый год реализации программы было собрано 855 тысяч тонн.

При старте проекта основной целью было упростить процесс раздельного сбора отходов для жителей. В связи с этим была выбрана простая система с двумя контейнерами. Во дворах и рядом с соцучреждениями появились контейнеры с синей и серой маркировкой. Синие предназначены для бумаги, стекла, пластика и металлических изделий, а серые — для прочих отходов.

Вторсырье поступает на сортировочные предприятия, где с применением автоматизированных сепараторов и под наблюдением экспертов разделяются на множество компонентов. После этого они передаются на заводы для дальнейшей переработки и вторичного использования.

Участие в программе раздельного сбора мусора по-прежнему остается добровольным. Благодаря активной разъяснительной работе с каждым годом к инициативе присоединяются все больше москвичей.

