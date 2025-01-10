Более 157 тыс исследований мяса провели в лабораториях Госветслужбы в 2024 году

В Московской области в прошлом году было проведено более 157 тыс исследований мяса в лабораториях Госветслужбы, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Специалистами ведомства было отобрано около 48 тыс. проб свинины, 30 тыс. проб мяса птицы, 20 тыс. проб говядины и 9 тыс. баранины, представленных на подмосковных рынках и ярмарках. В общей сумме взято свыше 107 тыс. проб мяса. Выполнены физико-химические и дозиметрические виды исследований, проведены пробы варки, а также задействован метод трихинеллоскопии. Помимо этого, проверку проходили мясопродукция и колбасные изделия — выполнено около 103 тысяч исследований 199 тысяч проб. По несоответствию органолептическим показателям снято с реализации более 44 кг продукции.

Проверку проходят все виды мяса и рыбы, молочная продукция, овощи, фрукты и ягоды, а также мед. Для того, чтобы исключить риск покупки контрафакта, приобретать пищевую продукцию необходимо только в санкционированных местах торговли, при необходимости запрашивая сопроводительную документацию, подтверждающую происхождение и информацию об изготовлении того или иного товара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.