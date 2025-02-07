Более 150 школьников изучают астробиологию в VR на базе Одинцовского лицея

На базе Одинцовского «Десятого лицея» функционирует Центр дополнительного естественно-научного образования «Медикум», который объединяет более 150 школьников, увлеченных биотехнологиями, химией и медициной. В рамках занятий детям объясняют сложные научные концепции на доступном языке, делая науку живой и интересной. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Недавно в рамках занятий ребята отправились в виртуальное путешествие на ледяную планету, задавшись вопросом: «А есть ли жизнь подо льдом?». Используя цифровые микроскопы и VR-оборудование, учебный кабинет превратился в настоящую симуляционную площадку, позволяя юным исследователям открыть для себя мир астробиологии.

На занятиях по «Цифровой физиологии» школьники изучили влияние холодной погоды на сердечно-сосудистую систему человека. Ребята помладше также провели ряд опытов, создавая свои «научные елки» и исследуя процесс кристаллизации.

«Главная задача каждого занятия — увидеть науку в действии. Мы стремимся сделать ее доступной каждому ребенку, чтобы они могли не только учиться, но и получать удовольствие от процесса», — отмечает руководитель «Медикум» Дмитрий Карев.

В пресс-службе ведомства добавили, что такой подход к обучению не только прививает любовь к науке, но и формирует у детей критическое мышление, навыки исследовательской деятельности, умение работать в команде и способствует развитию их творческого потенциала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.