Более 150 королевских школьников стали участниками проекта «Каникулы в Космосе»

В молодежном центре «Космос» микрорайона Первомайский продолжаются осенние «Каникулы в Космосе», которые проводятся уже в седьмой раз. Проект направлен на организацию досуга детей и молодежи, развивая их творческий потенциал и интеллектуальные способности в период учебных перерывов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На этой неделе прошло 16 мероприятий, и более 150 участников смогли насладиться разнообразием активностей. Ребята приняли участие в мастер-классах по рукоделию и рисованию, развивали свои танцевальные и актерские навыки, играли в настольные и интеллектуальные игры, изучали английский язык в игровой форме и знакомились с новой техникой фотопечати — цианотипией.

В последние дни каникул, сегодня и в выходные, юных королевцев ожидают увлекательные мастер-классы:

10 октября в 16:00: «Сила символа» — создание китайского оберега (12+);

11 октября в 12:00: мастер-класс по созданию игры с помощью Kodu Game Lab (6-15+);

11 октября в 13:00: мастер-класс «Брошь для мамы» — создание украшений из пайеток, бисера и бусинок (6+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.