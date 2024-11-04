Более 150 Дмитровчан приняли участие в шествии в честь Дня народного единства

Местное отделение «Единой России» организовало торжественное шествие «Сила России в нашем единстве» в Дмитровском городском округе. Ежегодно 4 ноября отмечается День народного единства. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В честь Дня народного единства более 150 дмитровчан прошли по центральной площади города с флагами, воздушными шарами и транспарантом «Россия объединяет». В торжественном шествии приняли участие депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, депутаты Дмитровского городского округа, члены и сторонники партии «Единая Россия», молодогвардейцы и просто активные жители Дмитровского округа.

«Только вместе мы сможем справиться с любыми вызовами, которые стоят перед нашей страной. Мы должны помнить, что именно единство народа позволяет нам преодолевать трудности и строить светлое будущее. Желаю всем нам единства и силы! С праздником!», — сказала Марина Шевченко.

Завершилось шествие ярким выступлением творческой и активной молодежи Дмитровского округа, исполнивших патриотические песни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.