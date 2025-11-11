Более 1,5 тыс учителей математики в Подмосковье пройдут повышение квалификации

До конца учебного года все педагоги, которые преподают математику в профильных математических классах, пройдут повышение квалификации — сегодня их 1,5 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Программа обучения педагогов выстроена с акцентом на олимпиадную подготовку. На интенсивах учителя математики проводят анализ олимпиадных математических задач и изучают методику их решения. Курс углубленной подготовки занимает 64 часа. Также еженедельно для преподавателей проходят вебинары от регионального математического центра «Вектор», который открылся в Подмосковье на базе Технолицея им. В. И. Долгих. Занятия проводят методисты, авторы олимпиадных задач, практикующие учителя математических кружков. Каждую неделю учителя разбирают новую тему олимпиадных кружков и обсуждают их методические особенности. Также на базе Технолицея проходят очные семинары для учителей математики.

«Мы получаем очень полезную информацию по формированию критического мышления на начальных этапах подготовки ребят к олимпиадам, разбираем задачи по теории вероятностей. Очень интересно самим на практике решать олимпиадные задания, сравнивать свои методики решения с вариантами коллег и экспертов, вместе приходить к общему выводу. Особенно приятно было увидеть в программе нестандартные подходы к обучению, в том числе игровые, и я уже сейчас их постепенно начинаю применять на уроках. Курс вмещает огромное количество информации, но он выстроен очень емко. А еще удалось найти контакт с коллегами из других школ, обмен опытом — это очень ценно», — поделилась учитель математики школы № 3 в Чехове Анастасия Новикова.

Кроме того, повышение квалификации проходит и по методике преподавания математики в начальной школе. В этом учебном году его пройдут более 400 учителей. На курсе педагоги освоят теоретические основы и практические методики, необходимые для эффективного внедрения современных образовательных подходов для ребят младшего возраста. В программе — методы преподавания математики с помощью учебных игр и интерактивных заданий, современные технологии оценивания знаний детей, а также проектирование эффективных планов уроков с акцентом на индивидуальные достижения школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.