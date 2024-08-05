Более 1,5 тыс детей-сирот Подмосковья получили выплаты в увеличенном размере

В Московской области с 1 июля увеличен размер ежемесячного пособия на приемных и опекаемых детей от 1 года до 7 лет, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«В регионе в приемных семьях воспитывается 15 тысяч детей. Семьи, в которых дети-сироты дошкольного возраста, уже с этого месяца начали получать увеличенную выплату 17 747 рублей. Таких детей в области свыше 1 500. В этом году также была увеличена ежегодная выплата для подопечных и приемных детей до 45 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Ежемесячная выплата на приемных детей от 1 года до 7 лет равна величине прожиточного минимума на ребенка в Подмосковье и в будущем будет индексироваться вместе с прожиточным минимумом региона.

В Минсоцразвития Подмосковья напомнили, что президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.